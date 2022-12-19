Adana´da 12 milyon 150 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin operasyon düzenlediği depoda 12 milyon 150 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Depo sahibi H.D. ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi´ndeki depoda kaçak doldurulmuş sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. KOM ekipleri, H.D.´ye ait depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, 12 milyon 150 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-19 09:47:04



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