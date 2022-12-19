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Öldürdüğü oğlunun cesedini valize sığdıramayınca çuval alıp, sulama kanalına atmış

DHA

Öldürdüğü oğlunun cesedini valize sığdıramayınca çuval alıp, sulama kanalına atmış


Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, geçen yıl sulama kanalında çuval içinde cesedi bulunan ve babası Mehmet Ertan (43) tarafından öldürüldüğü saptanan Ali Ertan (24) cinayetine ilişkin yeni detaylar, iddianameyle ortaya çıktı. Ertan´ın, oğlunu dershanede bıçakladıktan sonra ölmesini beklediği, kanı da deterjanla temizlediği öğrenildi. Ertan´ın, eniştesi Metin Öztürk (40) ile cesedi gömmeye karar verip, portakal bahçesinde mezar kazmaya çalıştıkları ancak toprağın sert olması nedeniyle vazgeçerek sulama kanalına attıkları belirtildi.
Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi´ndeki sulama kanalında, 11 Kasım 2021´de, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Ertan´ın, çuval içinde cesedi bulundu. Ertan´ın, boğazı kesilerek öldürülüp, ayaklarına taş bağlanarak suya atıldığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran cinayet dedektifleri, kendisine ait dershanede matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne Adle Ertan´ı (45) emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Mehmet Ertan, sorgusunda, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü; eşi Adle Ertan, aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye Sarı (26) ve kız kardeşinin eşi Metin Öztürk ile cesedi sulama kanalına attıklarını itiraf etti. Bunun üzerine Sarı ile Öztürk de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Adana 4´üncü Sulh Ceza Mahkemesi´nde 5 Ocak´ta hakim karşısına çıkan şüphelilerden Adle Ertan, Rukiye Sarı ile Metin Öztürk, `suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme´ suçundan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. `Altsoydan akrabayı kasten öldürme´ suçundan yargılanan Mehmet Ertan´ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cinayetin detayları ise hazırlanan iddianameyle ortaya çıktı.
BIÇAKLAYIP, ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ
Mehmet Ertan´ın cinayet günü uyuşturucu kullandığı, çalışmadığı için tartıştığı oğlu Ali Ertan´ı tanıdığı kebapçıya götürdüğü ve paketçi olarak işe soktuğu belirtildi. Birkaç saat sonra kontrol etmek için yeniden kebapçıya giden Ertan´ın, çalışmak istemediğini söylemesi üzerine tartıştığı oğlunu dershanesine götürdüğü kaydedildi. Ertan´ın, tartışmaya devam ettiği oğlunu sustalı bıçak ile boynundan ağır yaraladığı, kanlar içinde yere yığılmasının ardından da ölmesini beklediği belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerine haber vermeyen Ertan´ın, deterjanla yerdeki kanları temizledikten sonra eniştesi Metin Öztürk´ün yanına gittiği kaydedildi. 
CESEDİ VALİZE SIĞDIRAMAMIŞLAR
Mehmet Ertan ile Metin Öztürk´ün, cesedi bavula koyup, dershaneden çıkarabileceklerine karar verdikleri anlatılan iddianamede; Kıbrıs Caddesi´ndeki iş yerinden valiz satın aldıkları, gömmeye karar vererek Hadırlı Mahallesi´ndeki portakal bahçesinde mezar kazmaya çalıştıkları ancak toprağın sert olması nedeniyle bir süre sonra bundan vazgeçtikleri belirtildi. Yeniden dershaneye dönen şüphelilerin, Ali Ertan´ın cesedini valize sığdırmaya çalıştıkları, ayaklarının dışarıda kalması üzerine bundan da vazgeçip, iş yerinden 3 büyük çuval satın aldıkları kaydedildi. Şüphelilerin, cesedi çuvala koyduktan sonra asri mezarlıktan ağırlık yapması için topladıkları taşları da yanına yerleştirip, dershaneden ayrıldıkları belirtildi.
KANLI KIYAFETLERİNİ YIKAYIP, BIÇAĞI SAKLAMIŞ
İddianamede; evine dönen Mehmet Ertan´ın, olayı eşi Adle Ertan´a anlattığı, kanlı kıyafetlerini de Rukiye Sarı´ya yıkatıp, cinayette kullandığı bıçağı saklattığı anlatıldı. Sabaha karşı uyanan Mehmet ile Adle Ertan´ın, dershanedeki cesedi otomobile yükledikten sonra sulama kanalına bırakıp, yeniden eve döndükleri belirtildi. Sarı´nın ise otomobildeki kanlı kilim ile Ali Ertan´ın eşyalarını, evin bahçesinde yaktığı kaydedildi.
Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Ertan ile tutuksuz yargılanan Adle Ertan, Rukiye Sarı ve Metin Öztürk´ün, 15 Mart 2023´te yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-19 10:02:34

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