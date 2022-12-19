Adanaspor - Altaş Denizlispor: 2-3

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Can Cengiz, Emrah Ünal, Hüseyin Aylak, Ali Yılmaz
ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay(Dk. 21 Özer Enes Soylu), Yiğithan Güveli(Dk. 75 Sefa Etöz), Benasser, Tetteh(Dk. 75 Jallow), Ferreira(Dk. 75 Ahmethan Köse), Hakkı Türker,Hüseyin Öztürk, Iseka, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu,Sacko(Dk. 51 Burak Çoban)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Özer Özdemir(Dk. 53 Bekir Böke), Mayi(Dk. 53 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu(Dk. 71 Berkant Gündem), Brice Dja Djedje
GOLLER: Dk. 19 Hakkı Türker, Dk 37 Hadi Sacko, (Adanaspor), Dk. 3 Oğuz Yılmaz, Dk. 17 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 38 Kavin Mayi (Altaş Denizlispor)
SARI KARTLAR: Hakkı Türker, Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse, Ferhat Katipoğlu (Adanaspor), Brice Dja Djedje, Emre Sağlık (Altaş Denizlispor)SPOR Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Altaş Denizlispor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında yedek kulübesinden hakeme itirazlarda bulunan Adanaspor yönetici Osman Sümer, kırmızı kart gördü.DHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-12-19 22:53:43
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