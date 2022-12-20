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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da polis ekipleri, otoyolda takibe aldıkları mısır yüklü TIR'ı uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpek 'Tinga' ile arama yapılan TIR'ın yedek lastiğinin içine gizlenen 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisiyle harekete geçti. Ekiplerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldığı mısır yüklü TIR, uygulama noktasında durduruldu. Şoför M.B.'nin (35) indirildiği TIR'da, narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı. Ekiplerin, köpeğin tepki vermesi üzerine janttan ayırdığı lastiğe gizlenen 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki sorgusunda, suçlamayı kabul etmedi. İfadesinde mısır taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne süren M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-20 09:48:05



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