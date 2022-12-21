Adana'nın 2 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

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ADANA, (DHA)- ADANA'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Adana´nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Karın yoğun yaşandığı Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-12-21 01:16:10



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