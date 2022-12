Yangında küle dönen meyve bahçeleri yeşermeye başladı   

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangınlarda zarar gören meyve bahçeleri, dikilen fidanlarla birlikte yeşermeye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Aladağ'da 14 bin fidan dağıtımı yapıldığını belirterek, "Sadece bu bölgede 8 bin 500 zeytin, 3 bin 500 badem, 1000 ise ceviz fidanı dağıttık" dedi.

Kente bağlı 6 ilçede 2021 yılında çıkan yangınlarda, hektarlarca orman ile meyve bahçesi küle döndü. Zarar gören ilçelerde, ilk anda itibaren iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Bu ilçelerden biri olan Aladağ'da da tabiat yeniden canlandırılıyor. Bu kapsamda ilçede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce büyük ve küçükbaş hayvan, meyve fidanı, arılı kovan, tohum ile yem dağıtımı yapıldı. Yanan badem, zeytin ve ceviz ağaçlarının yerine dikilen fidanlar yeşermeye başladı.

'FİDANLAR KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI'

İlçede fidan dikimi yapılan yerleri inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, ilk günden itibaren yaraların sarılmaya başlandığını söyledi. Besiciler ile çiftçilerin mağduriyetini en aza indirmek için çabaladıklarını kaydeden Tekin, "Kentte toplamda 30 bini aşkın fidan dağıtımı yapıldı. Bu bölgede ise badem, zeytin ve ceviz ön planda tutuldu. Ekilen fidanlar yavaş yavaş yeşermeye, kendini göstermeye başladı. İnşallah en kısa sürede meyve verecek hale gelirler" dedi.

ALADAĞ'A 1,5 MİLYON TL'LİK YARDIM

İlçede 14 bin fidan dağıtımı yapıldığını vurgulayan Tekin, "Aladağ'da geçen yıl 100'ün üzerinde arılı kovan, 15 büyükbaş hayvan, 50'ye yakın küçükbaş hayvan ve ciddi miktarda yem desteği verdik. Buna ek olarak Cumhurbaşkanlığı'mızdan gelen destekle ilçede 1,5 milyon lira yardım dağıtıldı. Sadece bu bölgede 8 bin 500 zeytin, 3 bin 500 badem, 1000 ise ceviz fidanı dağıttık. Çiftçimize, ayçiçeği ve buğday tohumu desteği de sunuldu" diye konuştu.

Yangında evi ve bahçesi yanan çiftçi Veli Yıldırım ise "Devletimiz arkamızda olduğu için her türlü eksiğimiz tamamlanıyor. Fidan ve tohum desteği verildi. Bademim ve zeytinim yandı, evim ağır hasar gördü. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-12-21 10:16:17



