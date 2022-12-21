Adana'nın yüksekleri beyaza büründü

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Ali GÖKDALKahraman ÖZTÜRKUğur SELÇUK/ADANA, (DHA)ADANA'nın yüksek kesimlerdeki ilçeleri Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke, yağan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerindeki Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçeleri, dün akşam saatlerinde yağan karla beyaza büründü. Karın yoğun olarak etkisini gösterdiği Tufanbeyli ve Saimbeyli´de eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayıldığı ilçelerde kar nedeniyle fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde kar yağışı etkisini azalttı. Belediye ekipleri, yolların kapanma riskine karşı başlatılan çalışmaları sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL-Kahraman ÖZTÜRKUğur SELÇUK

2022-12-21 15:00:00



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