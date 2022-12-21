Adanaspor´da Kemal Kılıç dönemi başladı

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Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

Adanaspor'da 11 Kasım tarihinde Önder Karaveli´nin ardından teknik sorumlu olarak Eyüp Arın takımın başına geçmişti. Turuncu beyazlı kulüp, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile anlaştığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adanaspor´umuzda teknik direktörülük görevine Kemal Kılıç getirilmiştir" denildi.

Son olarak Şanlıurfaspor´u çalıştıran Kılıç, daha önce de Adanaspor´da görev yapmıştı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-12-21 16:42:47



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