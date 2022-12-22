Narenciye bahçesinde minibüsün çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde babasına ait narenciye bahçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan öğretmen Serkan Avcı (41), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi´ndeki bir narenciye bahçesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Habip Torun yönetimindeki 80 ACY 383 plakalı minibüs geri manevra yaparken, bahçe sahibi Mehmet Avcı´nın oğlu Serkan Avcı´ya çarptı. Minibüsün altında kalan Avcı, kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bahçeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu´nda Türkçe öğretmenliği yaptığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası Serkan Avcı´nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Habip Torun gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-12-22 20:08:00



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