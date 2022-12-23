KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA merkezli 4 il ve KKTC'de, 'Deveciler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 40 şüpheli, polisin şafak vakti düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma' suçuna karışan ve kendilerini 'Deveciler' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti. Polis, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 46 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Örgüt lideri olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ. dahil 40 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt lideri C.İ., KKTC'de yakın korumaları T.İ. ve E.İ. ile birlikte yakalandı. Oğlu Y.İ. ise İstanbul'daki rezidansta gözaltına alındı. Burada yapılan aramada; hafif makineli tüfek, sinyal kesici cihaz ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Örgütün Adana'da işlettiği barda da arama yapıldı. Burada ise hafif makineli tüfek, ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin ise kente getirileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-23 10:23:49



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