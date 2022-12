İklim değişikliği hayvanları da etkiledi; verimlilik düştü

Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman, iklim değişikliğine bağlı kalitesiz yem tüketimi ve yüksek sıcaklık gibi nedenlerle çiftlik hayvanlarının et, süt ile yumurta veriminin düştüğünü söyledi.

İklim değişikliğiyle yaşanan kuraklık, çiftlik hayvanlarının yem kaynağı olan bitkisel üretimi de olumsuz etkiliyor. Özellik Konya Ovası'ndaki kuraklıkla yem bitkisinde azalma olduğuna dikkat çeken ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman, bunun girdi fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti. Çiftlik hayvanlarının kaliteli yem tüketemediğini belirten Koluman, Akdeniz Bölgesi'nde yağışların azalmasına vurgu yaparak, yüksek sıcaklık kaynaklı vücut ısılarının da yükseldiğini söyledi. Böylelikle et, süt ve yumurta veriminin düştüğüne değinen Koluman, yetiştiricilerin duş, fan, gölgelik sağlama, suyu soğutma gibi bazı önlemlerle hayvancılıkta verimliliğin artırabileceğini vurguladı.

İklim krizinin etkilerinin azaltılması için yapılması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Koluman, "Ülkemizde özellikle Konya Ovası'nın kuraklaşmasından sonra bitkisel üretim çok etkilendi. Bitkisel üretimin etkilenmesi demek, bizim için yem bitkisi demektir. Suyu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Vahşi sulama yerine damlama sulama yöntemlerine geçmek lazım. Günün sıcak saatlerinde sulama yapılmaması, hayvansal üretimde de sulukların gölge alanlara konulması, suyun dökülmeyeceği, boşa akmayacağı şekilde bir sistem kurulması gerekiyor. Bir sığırın günlük su ihtiyacını düşünürseniz bölgedeki su olanaklarına göre üretim metotları veya hayvan türlerini seçme konusuna dikkat edilmelidir. Ayrıca yüksek sıcaklıklardan etkilenen hayvanların vücut ısısının düşürülmesi için barınak koşullarının düzenlenmesi, fan ya da püskürtme yöntemi kullanılarak hayvanların serinletilmesi sağlanabilir" diye konuştu.

Özellikle sağmal hayvanların hem iklim değişikliği hem de pandemi sonrası oluşan gıda sorunuyla ciddi anlamda azaldığını, çoğunun kesime gönderildiğini belirten Prof. Dr. Koluman, bu durumun et ve süt üretiminde hızla düşüşe neden olabileceğini dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

