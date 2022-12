Adana Demirspor, kupayı unutup ibreyi Karagümrük´e çevirdi

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA Demirspor´da pazar günü Süper Lig´de karşılaşacakları Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı. Mavi lacivertli futbolcular Semih Güler ve Abdurrahim Dursun, tamamen lige odaklandıklarını ve galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda Rizespor'a 4-3 yenilerek turnuvaya veda eden Adana Demirspor, Süper Lig´de pazar günü oynayacakları VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular kupa maçının ertesi sabahı antrenman yaptı. Antrenman öncesi konuşan mavi lacivertli ekibin sol bek futbolcusu Abdurrahim Dursun, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Artık tek hedefimiz lig. İki gün sonraki Fatih Karagümrük maçına odaklanmalıyız. Gayet iyi çalışıyoruz. Ben de hocamın istediklerini yapmaya çalışıyorum. Buraya geldiğimden beri hocamın çok katkısı oldu. Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum, çok daha iyi olacağım" dedi.

`TAYYİP´İN GİTMESİ BENİ ÜZDÜ´

Takımın defans oyuncularından Semih Güler ise Çaykur Rizespor maçından dersler çıkardıklarını ve diğer maçlar için hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı.

Lige odaklanmak ve takımın üst sıralardaki yerini sabitlemek istediklerini belirten Güler, performanslarını devam ettirdikleri takdirde ligi ilk 3´te bitirebileceklerini kaydetti. Beşiktaş'a transfer olan eski takım arkadaşı Tayyip Talha Sanuç hakkında da konuşan Güler, "Tayyip'in gitmesi beni üzdü çünkü çok yakındık. Kendisi için iyi bir fırsat. Ben de her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdi fırsat bana geldiyse ne güzel. Bu gösteriyor ki hocamız ve başkanımız bana güveniyor, doğru yoldayım. Buna performansımla karşılık vermeye çalışıyorum" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdurrahim Dursun ile röp

Semih Güler ile röpDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-12-23 15:25:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.