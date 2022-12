Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor

"Balotelli´nin geri gelme şansı yok"Can ÇELİK Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın başarılı savunmacısı Samet Akaydin'in transferiyle ilgili "Geçmişte Tayyip Talha´yı Beşiktaş´a verdik. Samet ile de Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor" dedi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor´un başkanı Murat Sancak, kulüp gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak kendilerini Ziraat Türkiye Kupası´ndan eleyen Çaykur Rizespor´u tebrik eden Sancak, Karadeniz ekibinin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Futbolda mağlubiyetin de bir gerçek olduğunun altını çizen Sancak, "Futbolda bunlar var. Yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar olabiliyor. Bu sene olmazsa seneye, o olmazsa diğer seneye. Yani kupada var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"DÜNYA YILDIZI GETİRMEK KOLAY DEĞİL"

Transfer dönemine hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Sancak, eksik olan bölgelere 3, 5 transfer yapılacağını dile getirdi. Taraftarların dünya yıldızı beklentisine de değinen Sancak, "Keşke dünya karmasını getirip Adana Demirspor´da oynatsak. Ama bunlar öyle istenildiği zaman getirilebilecek futbolcular değiller. Dünya yıldızı getirmek bugün senelik 5-6 milyon Euro´dan aşağı değil. Tabi ben arzu ederim dünya yıldızlarının takımda olmasını" ifadelerini kullandı.

"BALOTELLİ´NİN GERİ GELME ŞANSI YOK"

Mavi-lacivertli ekipten sezon başında ayrılan İtalyan forvet Mario Balotelli´nin takıma geri döneceğine dair söylentilere de cevap veren Sancak, "Balotelli gelir mi? Şu anda Sion kulübünün oyuncusu. Geri gelme şansı yok şu anda. Onun için taraftarlar o beklenti içerisine girmesinler. Ama iyi bir golcü alacağız. Bu dünya yıldızı mı olur yoksa orta halli bir yıldız mı olur göreceğiz. Önemli olan gelen kişinin Adana Demirspor´a katkı sunmasıdır" şeklinde konuştu.

"SAMET İLE FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLGİLENİYOR"

Son dönemde başarılı performansıyla öne çıkan ve Türkiye A Milli Takım kadrosuna da seçilen kulübün stoperlerinden Samet Akaydin´ın transfer durumu hakkında da konuşan Sancak, geçmişte Tayyip Talha´yı Beşiktaş´a verdiklerini, Samet´le de Fenerbahçe ve Galatasaray´ın ilgilendiğini söyledi. Bir futbolcuyu, büyük takımların istemesi halinde göndermedikleri zaman sorunlar yaşanabileceğini kaydeden Sancak, "Çünkü bu her futbolcunun hayalidir. Avrupa´da oynayan, 4 büyükler diye tabir edilen takımlardan biri onu istemişse ve sen de göndermediysen buna pişman olursun. Bu bir gerçek. Bütün taraftarlar bunu bilsin. Bir futbolcuya talip olunuyorsa en uygun şekilde gönderebiliyorsan göndereceksin. Ben her zaman söylerim. Kim olursa olsun kendi ederini, kendi fiyatını bulduğu anda ben satarım. Hatta beni bile bir kulübe başkan olarak isteseler, benim de ederimi verseler ben de gider orada başkanlık yaparım. Çünkü sadece bir spor kulübü yönetmiyoruz. Maddi getirileri, götürüleri, işleyişi, sürekliliği düşünmek zorundayız" dedi.

"TARAFTARIN GÖNLÜNÜ HOŞ ETMEK İÇİN TRANSFER YAPMAYIZ"

`Samet´i 4 milyon Euro'ya verdin. Yerine Balotelli´yi, Vargas´ı al´ gibi yorumlar yapıldığını duyduğunu dile getiren Sancak, bu duruma tepki gösterdi. Düşünüp konuşmak gerektiğini belirten Sancak, "Peki yıllık bütçe 20 milyon Euro. Bunu neyle karşılayacaksın ? Başka bir gelirin var mı? Federasyondan gelirin var mı ? Yok. Naklen yayından gelirin var mı? Yok. Şampiyon olan takımın bile alacağı para 12 milyon Euro´ya denk geliyor. Bugün en ortalarda kulüp giderleri 15 ile 20 milyon Euro arasında. Bir kulübü yönetmek o kadar kolay değil. Öyle ahkam kesmekle bu işler olmaz. Taraftarın gönlünü hoş etmek için transferler yapmayız. O net. Ama ihtiyaç duyduğumuz her bölgeye adam alacağız" diye konuştu.

"SAMPDORİA´YI GETİRMESEYDİK DAHA İYİYDİ"

Son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Sampdoria ile Adana´da oynadıkları hazırlık maçında tribünlerin yeteri kadar dolu olmamasına üzüldüğünü söyleyen Sancak, "Sen taraftarlar mutlu olsun diye dünya markası bir takımı Adana´ya getiriyorsun. Normalde maç Antalya´daydı. Uçak biletlerini, otel masraflarını karşıladık. En azından taraftarlarımız bir dünya kulübünü gelip seyretsin istedik. Benim sitemim haklı bir sitemdi. Gelir 70 bin lira gider 300 bin lira. Getirmeseydik daha iyiydi. Tabi çalışanları anlayabiliyorum. `Patronlar çalışanlara izin versin, bunu motivasyon kaynağı olarak görsünler´ diye maçtan önce tweet atmıştım. Ama Adana sahipsiz bir şehir olduğu için maalesef sahip çıkılmıyor. Ben sahip çıkabildiğim kadar çıkacağım. Gücüm yettiğince çıkacağım. Yetmediği zaman ise artık yapabilecek bir şey yok" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Murat Sancak'ın konuşması DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-12-24 10:31:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.