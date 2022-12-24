Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor

DHA

Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor


"Balotelli´nin geri gelme şansı yok"Can ÇELİK Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın başarılı savunmacısı Samet Akaydin'in transferiyle ilgili "Geçmişte Tayyip Talha´yı Beşiktaş´a verdik. Samet ile de Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor" dedi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor´un başkanı Murat Sancak, kulüp gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak kendilerini Ziraat Türkiye Kupası´ndan eleyen Çaykur Rizespor´u tebrik eden Sancak, Karadeniz ekibinin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Futbolda mağlubiyetin de bir gerçek olduğunun altını çizen Sancak, "Futbolda bunlar var. Yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar olabiliyor. Bu sene olmazsa seneye, o olmazsa diğer seneye. Yani kupada var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"DÜNYA YILDIZI GETİRMEK KOLAY DEĞİL"
Transfer dönemine hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Sancak, eksik olan bölgelere 3, 5 transfer yapılacağını dile getirdi. Taraftarların dünya yıldızı beklentisine de değinen Sancak, "Keşke dünya karmasını getirip Adana Demirspor´da oynatsak. Ama bunlar öyle istenildiği zaman getirilebilecek futbolcular değiller. Dünya yıldızı getirmek bugün senelik 5-6 milyon Euro´dan aşağı değil. Tabi ben arzu ederim dünya yıldızlarının takımda olmasını" ifadelerini kullandı.  
"BALOTELLİ´NİN GERİ GELME ŞANSI YOK"
Mavi-lacivertli ekipten sezon başında ayrılan İtalyan forvet Mario Balotelli´nin takıma geri döneceğine dair söylentilere de cevap veren Sancak, "Balotelli gelir mi? Şu anda Sion kulübünün oyuncusu. Geri gelme şansı yok şu anda. Onun için taraftarlar o beklenti içerisine girmesinler. Ama iyi bir golcü alacağız. Bu dünya yıldızı mı olur yoksa orta halli bir yıldız mı olur göreceğiz. Önemli olan gelen kişinin Adana Demirspor´a katkı sunmasıdır" şeklinde konuştu.
"SAMET İLE FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLGİLENİYOR"
Son dönemde başarılı performansıyla öne çıkan ve Türkiye A Milli Takım kadrosuna da seçilen kulübün stoperlerinden Samet Akaydin´ın transfer durumu hakkında da konuşan Sancak, geçmişte Tayyip Talha´yı Beşiktaş´a verdiklerini, Samet´le de Fenerbahçe ve Galatasaray´ın ilgilendiğini söyledi. Bir futbolcuyu, büyük takımların istemesi halinde göndermedikleri zaman sorunlar yaşanabileceğini kaydeden Sancak, "Çünkü bu her futbolcunun hayalidir. Avrupa´da oynayan, 4 büyükler diye tabir edilen takımlardan biri onu istemişse ve sen de göndermediysen buna pişman olursun. Bu bir gerçek. Bütün taraftarlar bunu bilsin. Bir futbolcuya talip olunuyorsa en uygun şekilde gönderebiliyorsan göndereceksin. Ben her zaman söylerim. Kim olursa olsun kendi ederini, kendi fiyatını bulduğu anda ben satarım. Hatta beni bile bir kulübe başkan olarak isteseler, benim de ederimi verseler ben de gider orada başkanlık yaparım. Çünkü sadece bir spor kulübü yönetmiyoruz. Maddi getirileri, götürüleri, işleyişi, sürekliliği düşünmek zorundayız" dedi.
"TARAFTARIN GÖNLÜNÜ HOŞ ETMEK İÇİN TRANSFER YAPMAYIZ"
`Samet´i 4 milyon Euro'ya verdin. Yerine Balotelli´yi, Vargas´ı al´ gibi yorumlar yapıldığını duyduğunu dile getiren Sancak, bu duruma tepki gösterdi. Düşünüp konuşmak gerektiğini belirten Sancak, "Peki yıllık bütçe 20 milyon Euro. Bunu neyle karşılayacaksın ? Başka bir gelirin var mı? Federasyondan gelirin var mı ? Yok. Naklen yayından gelirin var mı? Yok. Şampiyon olan takımın bile alacağı para 12 milyon Euro´ya denk geliyor.  Bugün en ortalarda kulüp giderleri 15 ile 20 milyon Euro arasında. Bir kulübü yönetmek o kadar kolay değil. Öyle ahkam kesmekle bu işler olmaz. Taraftarın gönlünü hoş etmek için transferler yapmayız. O net. Ama ihtiyaç duyduğumuz her bölgeye adam alacağız" diye konuştu.
"SAMPDORİA´YI GETİRMESEYDİK DAHA İYİYDİ"
Son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Sampdoria ile Adana´da oynadıkları hazırlık maçında tribünlerin yeteri kadar dolu olmamasına üzüldüğünü söyleyen Sancak, "Sen taraftarlar mutlu olsun diye dünya markası bir takımı Adana´ya getiriyorsun. Normalde maç Antalya´daydı. Uçak biletlerini, otel masraflarını karşıladık. En azından taraftarlarımız bir dünya kulübünü gelip seyretsin istedik. Benim sitemim haklı bir sitemdi. Gelir 70 bin lira gider 300 bin lira. Getirmeseydik daha iyiydi. Tabi çalışanları anlayabiliyorum. `Patronlar çalışanlara izin versin, bunu motivasyon kaynağı olarak görsünler´ diye maçtan önce tweet atmıştım. Ama Adana sahipsiz bir şehir olduğu için maalesef sahip çıkılmıyor. Ben sahip çıkabildiğim kadar çıkacağım. Gücüm yettiğince çıkacağım. Yetmediği zaman ise artık yapabilecek bir şey yok" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Murat Sancak'ın konuşması DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-12-24 10:31:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan Balotelli ve transfer açıklaması:
YEREL HABERLER Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan Balotelli ve ...
Adana'da 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele ...
Adana Demirspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
YEREL HABERLER Adana Demirspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk ...
Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Çukurova Üniversitesi'nde temizlik etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesi'nde temizlik etkinliği ...
GÜNCELLEME - Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 40 gözaltı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana merkezli silahlı suç örgütü ...
Yüreğir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti
Adana Demirspor, kupayı unutup ibreyi Karagümrük´e çevirdi
YEREL HABERLER Adana Demirspor, kupayı unutup ibreyi Karagümrük´e ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar ...
Adana Demirspor Başkanı Sancak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Adana Demirspor Başkanı Sancak, AA'nın "Yılın ...
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
GÜNCELLEME - Mersin'de ele geçirilen 86 bin 245 şişe kaçak içki Adana'da imha edildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de ele geçirilen 86 bin 245 şişe ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA 15 BİN HAYVANA ÇİP TAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA 15 BİN HAYVANA ÇİP TAKILDI
Adana'da kemerine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da kemerine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ...
Adana'da "Aile Okulu Veli Eğitimi" sertifika töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "Aile Okulu Veli Eğitimi" sertifika töreni ...
Pozantı'da ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Pozantı'da ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı
(Görüntülü) KKTC VE 4 İLDE &#039;DEVECİLER&#039; SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 40 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KKTC VE 4 İLDE 'DEVECİLER' SUÇ ...
(Görüntülü) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYVANLARI DA ETKİLEDİ; VERİMLİLİK DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYVANLARI DA ETKİLEDİ; ...
KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 ...
İklim değişikliği hayvanları da etkiledi; verimlilik düştü
YEREL HABERLER İklim değişikliği hayvanları da etkiledi; verimlilik ...
Adana'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Adana'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak ...
(Görüntülü) İNTİHAR ETMESİNDEN KORKUP, EVE KİLİTLEDİĞİ OĞLU TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İNTİHAR ETMESİNDEN KORKUP, EVE ...
KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı
YEREL HABERLER KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.