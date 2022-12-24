KKTC´de yakalanan 'Deveciler' suç örgütü lideri Adana'ya getirildi

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde (KKTC) `Deveciler´ olarak bilinen ve polisin operasyonuyla çökertilen suç örgütünün lideri Cumali İ., uçakla Adana Havalimanı´na getirildi. Geniş güvenlik önlemleriyle emniyete götürülen Cumali İ. ile birlikte gözaltında bulunan 40 şüphelinin sorgusu sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile `nitelikli yağma´, `kasten yaralama´, `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarına karışan ve kendilerini `Deveciler´ olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti. Polis, liderliğini Cumali İ. ve oğlu Yaşar İ.´nin yaptığı belirlenen örgüte üye 46 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, dün şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC´de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 40 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 3 hafif makineli tüfek, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3,86 gram esrar, sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi. Adana´da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
KKTC´de yakalanan örgüt lideri Cumali İ. ile sözde korumaları T.İ. ve E.İ., uçakla Adana Havalimanı´na getirildi. Havalimanında konuşlanan çok sayıda ekip, geniş güvenlik önlemi aldı. Dış hatlar yolcu çıkışında bekletilen polis araçlarına bindirilen 3 şüpheli de emniyete götürüldü.
Öte yandan İstanbul´daki rezidansta yakalanan örgüt liderlerinden Yaşar İ. de kente getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-24 10:36:26
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