Doç. Dr. Gündeşlioğlu: Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Gündeşlioğlu: Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı

DHA

Doç. Dr. Gündeşlioğlu: Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı


Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Strep A enfeksiyonlarının artması ile birlikte son dönemde çocuklarda vücutta yaygın kızarık ve döküntüler yapan 'kızıl' vakalarının da arttığını söyledi. Doç. Dr. Gündeşlioğlu, bu vakaların Strep A'nın etkeni olduğunu belirterek, hastalık belirtisi gösteren çocukların mutlaka doktor kontrolüne götürülmesi gerektiğini söyledi.
'Strep A' bakterisinin İngiltere'de ölümcül tablolar göstermesinin ardından Türkiye'de de ağır seyreden vakaların olmasıyla birlikte uzmanlar alarma geçti. Acil servise ya da polikliniğe başvuran özellikle 3 yaş üstü çocuklardan boğaz kültürü alarak öncelikle klinik olarak bu hastaları ayırt etmeye çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Özlem Özgür Gündeşlioğlu, çıkan sonuçlara göre uygun antibiyotik tedavilerinin verildiğini söyledi. Doç. Dr. Gündeşlioğlu, "A grubu streptokoklara bağlı bölgede henüz invazif ve ağır seyirli hasta görmedik. Ama gelen her hastada bunu düşünerek kontrollerini yapıyoruz. Şu an boğaz enfeksiyonları ve kızıl vakalarında artış var" dedi. 
TEDAVİSİ; UYGUN SÜREDE UYGUN ANTİBİYOTİK 
A grubu streptokokların çocuklarda yaratabileceği risklerden bahseden Doç. Dr. Gündeşlioğlu, şöyle konuştu: 
"Ani başlangıçlı yüksek ateş, çok ciddi boğaz ağrısı, boyun bölgesinde lenfadenopatilerin olması, karın ağrısının eşlik etmesi gibi belirtileri oluyor. Nadir olarak orta kulak boşluğundaki enfeksiyon, yani 'otitis media' görülebiliyor. İnvazif streptokok enfeksiyonu dediğimiz İngiltere'de bildirilen vakalarda olduğu gibi derin yara enfeksiyonları, mikroorganizmanın kana karışması dediğimiz 'bakteriyemi' ve ağır bir septik tablo görülebiliyor. Ayrıca bazı hastalarda hastalıkla birlikte ya da hastalıktan birkaç hafta sonra döküntüyle giden 'kızıl' tablosu da ortaya çıkabiliyor."
KIZIL VAKALARI ARTTI
Son dönemde Streptokok A enfeksiyonlarının artması ile acil servis ve polikliniklerde çok sayıda kızıl vakaları gördüklerine dikkat çeken Doç. Dr. Gündeşlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son dönemde çocuklarda A grubu streptokokların yaptığı ani başlangıçlı yüksek ateş ve boğaz ağrısı ile ortaya çıkan bademcik enfeksiyonlarında artış var. Bademcik enfeksiyonu sırasında ya da birkaç hafta sonra aynı bakterinin neden olduğu vücutta yaygın döküntü ile seyreden kızıl vakalarında da büyük artış oldu. Ateş ve vücutta döküntü olması durumunda çocukların mutlaka doktor kontrolüne götürülmesi gerek."
YAYGIN KIZARIK DÖKÜNTÜLER YAPIYOR
Döküntülü bir hastalık olduğundan ailelerin daha endişeli bir şekilde çocuklarını hastaneye getirdiğini dile getiren Doç. Dr. Gündeşlioğlu, "Boğaz enfeksiyonlarında olduğu gibi kızıl hastalığında da uygun sürede uygun antibiyotik tedavisi uygulanmazsa 'akut romatizmal ateş' dediğimiz çocuklarda eklemleri tutan, aynı zamanda kalpte kalıcı kapak hasarlarına yol açan bir hastalık gelişebilir. Böbreklerde hasarlanmaya neden olabilir. Bu şekilde ağır, istemediğimiz tablolarla karşılaşılabilir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2022-12-24 11:23:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla KKTC'de yakalanan zanlı Adana'ya getirildi
YEREL HABERLER Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla KKTC'de ...
Anavarza Antik Kenti'nde hamam-saray kompleksi bulundu
YEREL HABERLER Anavarza Antik Kenti'nde hamam-saray kompleksi ...
KKTC´de yakalanan 'Deveciler' suç örgütü lideri Adana'ya getirildi
YEREL HABERLER KKTC´de yakalanan 'Deveciler' suç örgütü lideri ...
Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor
YEREL HABERLER Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ...
Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan Balotelli ve transfer açıklaması:
YEREL HABERLER Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan Balotelli ve ...
Adana'da 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele ...
Adana Demirspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
YEREL HABERLER Adana Demirspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk ...
Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Çukurova Üniversitesi'nde temizlik etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesi'nde temizlik etkinliği ...
GÜNCELLEME - Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 40 gözaltı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana merkezli silahlı suç örgütü ...
Yüreğir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti
Adana Demirspor, kupayı unutup ibreyi Karagümrük´e çevirdi
YEREL HABERLER Adana Demirspor, kupayı unutup ibreyi Karagümrük´e ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar ...
Adana Demirspor Başkanı Sancak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Adana Demirspor Başkanı Sancak, AA'nın "Yılın ...
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
GÜNCELLEME - Mersin'de ele geçirilen 86 bin 245 şişe kaçak içki Adana'da imha edildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de ele geçirilen 86 bin 245 şişe ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA 15 BİN HAYVANA ÇİP TAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA 15 BİN HAYVANA ÇİP TAKILDI
Adana'da kemerine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da kemerine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ...
Adana'da "Aile Okulu Veli Eğitimi" sertifika töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "Aile Okulu Veli Eğitimi" sertifika töreni ...
Pozantı'da ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Pozantı'da ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı
(Görüntülü) KKTC VE 4 İLDE &#039;DEVECİLER&#039; SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 40 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KKTC VE 4 İLDE 'DEVECİLER' SUÇ ...
(Görüntülü) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYVANLARI DA ETKİLEDİ; VERİMLİLİK DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYVANLARI DA ETKİLEDİ; ...
KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.