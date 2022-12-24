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Uzman çavuş önce eşini ve çocuğunu, ardından mağaza çalışanlarını rehin aldı

DHA

Uzman çavuş önce eşini ve çocuğunu, ardından mağaza çalışanlarını rehin aldı


Yusuf KANTARLICan ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA'da uzman çavuş Cengiz D., önce boşanma aşamasındaki eşi ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi tabancayla rehin alıp, ardından kaçarak bir mağazaya girip, çalışanları da rehin aldı. Tabancasını başına dayayıp, kaçmaya çalışan Cengiz D., yakalanıp, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olay, öğleden sonra merkez Seyhan ilçesine bağlı Öğretmenler Bulvarı´nda meydana geldi. Uzman çavuş olduğu öğrenilen Cengiz D., boşanma aşamasındaki eşi Ferdağ D. ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi tabancayla rehin aldı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polislerin yaklaşık 1 saatlik uğraşları sonucu Cengiz D., rehineleri bırakarak kaçtı.
TABANCAYLA BEBEK GİYİM MAĞAZASINA GİRDİ
Bulvar üzerinde elindeki tabancasıyla tehditler savuran Cengiz D., bu sefer de bebek giyim mağazasına girip müşteri ve çalışanları rehin aldı. Polis ekiplerinin mağaza etrafını sardığını gören Cengiz D., silahı başına dayayarak mağazadan kaçmaya çalıştı. Ekipler, Cengiz D.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Cengiz D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLICan ÇELİK
2022-12-24 18:55:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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