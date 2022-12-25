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AK Parti'li Çelik: Terörle mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalı

DHA

AK Parti'li Çelik: Terörle mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalı


Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da yaşanan saldırı ve ardından çıkan olaylarla ilgili yaptığı değerlendirmede,  "Herkesi bu olaylar vesilesiyle bir kere daha düşünmeye, Türkiye´nin terör konusundaki hassasiyetine destek vermeye davet ediyoruz. Terörle mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalıdır. Avrupa´da sırf Türkiye karşıtlığı yüzünden terör örgütlerinin himaye edilmesinin, eninde sonunda Avrupa´nın başına büyük belalar açacağının ipucu olarak bu gelişmeler ortaya çıkmıştır" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana´da basın toplantısı düzenleyerek, Paris 10´uncu bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi´nin yakınlarında 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı saldırının ardından terör örgütü PKK üyelerinin sokaklara dökülüp, olaylar çıkarmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
'IRKÇI İFADELER SALDIRILARI TEŞVİK EDİYOR'
Özellikle siyasetçilerin ve Fransız medyasının çok fazla göçmen, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı benzeri ifadeler kullandığını belirten Çelik, "Biz uzun zamandır buna dikkat çekerek gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu ifadelerin, bu ırkçı, faşist saldırıları teşvik ettiğini ve bunun bütün Avrupa´da aslında bu faşizm hastalığını daha yaygın hale getirdiğini yakından takip ediyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu faşist saldırıların son derece tehlikeli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu, Fransa´da son olaylara sebep olan saldırganın da bu şekilde bir karakteri olduğu ve çeşitli yerlerde bu saldırıları yaptığı ve bunu bir ırkçı motivasyonla, daha çok faşist bir motivasyonla yaptığı zaten Fransızlar tarafından da açıklandı. Dolayısıyla bütün Avrupa´da olduğu gibi tüm ırkçı saldırıları kınıyoruz" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ DEFALARCA UYARDI'
Olayın farklı bir boyutunun da olduğunu kaydeden Ömer Çelik, "Bu olaylardan hemen sonra PKK terör örgütü yandaşlarının sokaklara dökülerek, Fransa´daki kamu düzenini bozacak şekilde, polis güçlerine saldırarak, onun ötesinde, arabaları yakarak, dükkanları yağmalayarak ortaya koydukları tablo üzerinde de Fransa´nın iyi düşünmesi gerekiyor. Biz çok uzun zamandır şunu ifade ediyoruz, diyoruz ki `Bu PKK terör örgütü mensuplarını himaye ettiğiniz zaman bunlar eninde sonunda güçlendikleri zaman tekrar size dönen ve size zarar veren bir tablo ortaya çıkaracaklar´. Bunun son derece iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız defalarca yaptığı açıklamalarda bu terör örgütlerini besleyenlerinin, eninde sonunda bu terör örgütlerinin saldırılarıyla yüzleşeceğini ifade etti. `Bunları beslemeyin, bunlara herhangi bir şekilde destek vermeyin, finansal olarak veya fiziki olarak sizin ülkenizde saklanmasına, himaye edilmesine müsaade etmeyin´ dedi. Cumhurbaşkanımız bu uyarıları defalarca yapmıştır. Gelinen noktada PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yakıp, yıktığı Fransa´da nelere sebebiyet verdiği ortaya çıktı" diye konuştu.
'PKK'NIN FAALİYETLERİ KÜRTLER'E ZARAR VERİYOR'
Dikkat edilmesi gereken bir konu daha olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, şöyle devam etti:
"Aslında PKK´nın yaptığı bu faaliyetlerin Kürtlere ne kadar büyük zarar verdiği bu son örnekte de ortaya çıktı. Bu yakıp, yıkan, terörist bir motivasyonla hareket edenlerin haberleri yapılırken Fransız medyasında da `Kürtler şöyle yaptı, böyle yaptı´ diye Kürt vatandaşlarımızı topyekun suçlayan, hedef gösteren haberlere sebebiyet veriyordu. Bir görüntü izledim. Bunun üzerine herkesin düşünmesi gerekir. Orada sokakta yakıp, yıkma eylemine karışan, bir PKK terör örgütü yandaşı olarak konuşan birisi diyor ki Fransız medyasına, `Siz burada Paris´te rahat uyuyasınız diye biz DEAŞ´la savaşıyoruz ama siz bize yapılan saldırıları engellemiyorsunuz.´ Dolayısıyla bu cümle aslında buradaki ilişkinin çok açık ve net şekilde ifadesini ortaya koyuyor. Aslında PKK/PYD/YPG terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok. Onun derdi o coğrafyada kendisine bir terörist alan yaratmak, bir derinlik yaratmak. Bunun için de Kürtlerin temsilcisiymiş gibisinden bir motivasyonla hareket ettiğini sürekli olarak söylüyor ama PKK/PYD/YPG´nin bu coğrafyanın çocuklarını, Kürt çocuklarını emperyalizme lejyoner yapmaya çalıştığı bu tabloda bir kez daha gözüküyor."
HEM DEAŞ´A HEM PKK´YA DESTEK VEREN FRANSIZ FİRMASI
Fransız çimento firması Lafarge´nin hem PKK/YPG/PYD hem de DEAŞ´a destek verdiğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:
"Şimdi bu da çok enteresan. PKK-PYD-YPG güya batılılar tarafından, müttefiklerimiz tarafından, DEAŞ ile mücadele ediyor diye destekleniyor ama bu firma çeşitli yargı konuları da oldu Amerika´da, mahkumiyet de aldı. Hem DEAŞ´a destek veren hem de PKK´nın karargahlarını yapan bir çimento firması. Fransa´da üst mahkemeye taşınan iddialar da çok ilginç. Diyor ki orada, `Bu firma, Fransız iç ve dış istihbaratının ve Fransız yetkililerinin bilgisi dahilinde bu faaliyetleri yapmıştır.´ Yani düşünebiliyor musunuz bu firma bir yandan DEAŞ´a destek veriyor bir yandan PKK/YPG´ye destek veriyor. Zaten Amerika´da söz konusu olan davada da bunlar mahkum edildiler. Şimdi biz Türkiye'de bir terörist saldırıya uğradığımız zaman, Avrupa´da şu sahneyi sık sık gördük. DEAŞ´la ilgili bir saldırı gündeme geldiği zaman Avrupa´nın çeşitli ülkelerindeki kamu binalarına Türk bayrağı yansıtılarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etmeye çalıştılar ama Türkiye´ye PKK/YPG/ PYD terör örgütü bağlantılı saldırılar yapıldığı zaman da Avrupalı dostlarımızdan bu dayanışmayı görmedik. Yani açık ve net şekilde DEAŞ´ı terör örgütü olarak gördüklerini ama PKK/YPG/PYD´yi terör örgütü olarak görmediklerini defalarca bu hareketleriyle de göstermiş oldular."
`FRANSA´DAKİ SALDIRILARI KINIYORUZ´
Eleştirilerine devam eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları anlattı:
"Şimdi geldiğimiz noktada, daha yeni, 1 ay önce Fransız Dışişleri Bakanının açıklaması söz konusuydu. Türkiye´nin terörle mücadelesi bu operasyonlar söz konusu olduğu zaman diyordu ki `Türkiye´nin kendini savunma hakkını tabii ki kabul ediyoruz ama yöntemi bu değil.´ Yani terörist bize saldırıyor, biz buna, hem Türkiye´nin içerisinde mücadele ettiğimiz zaman hem de Türkiye topraklarının dışında Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51´inci maddesinin bize verdiği yetkiyle mücadele ettiğimiz zamansa bunu kabul etmiyorlar. Kendileri bu YPG/PYD´nin DEAŞ ile mücadele ettiği için desteklenmesi gerektiğini düşünüyorlar ve her seferinde şunu söylüyorlardı, bizim terörden canımız yanarken, şehit verirken, bunlardan gelen açıklama, `İtidal tavsiye ediyoruz.´ Defalarca dedik, `İtidal tavsiyesi ediyoruz lafı, Türkiye´nin terörle mücadelesini desteklemiyoruz demektir´. Bu laf, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile terör örgütünü eşit kefeye koymaktır.  Şimdi birisi çıksa Paris´teki olaylar için `İtidal tavsiye ediyoruz´ dese bu ne kadar yanlış bir şey olur, bunu çok iyi anlamaları gerekiyor. Biz teröristlerin orada yakıp, yıkmasını, orada bu faaliyetlere imza atmasını, Fransız vatandaşlara, oradaki kamu düzenine, Fransız polisine saldırmasını kınıyoruz. Aynı zamanda o ırkçı saldırıyı da kınıyoruz. Defalarca aynı kişi, defalarca başka gruplara karşı da bu ırkçı saldırıyı gerçekleştirmiş. Tüm bu tabloyu gördüğünüz zaman terör konusundaki çifte standardın ne gibi sonuçlara yol açacağını göstermesi bakımından bu son derece önemli."
FETÖ ELEŞTİRİSİ
FETÖ konusunda da benzer yaklaşımların yaşandığının altını çizen Çelik, "FETÖ´nün Türkiye´de yapmaya çalıştığı darbe girişimiyle ilgili yine o gece `İtidal tavsiye ediyoruz´ sözleri çıkmıştı. Türkiye´nin FETÖ ile ilgili mücadelesi söz konusu olduğunda hala yurt dışında, Avrupa´da yeterince adım atılmıyor ama en son ne gördük? Almanya´da bir grubun darbe girişimiyle ilgili bir faaliyet içerisinde olduğu görüldü. Dolayısıyla bu darbe girişimi faaliyetine bakıp Türkiye´de fiilen silahlı darbe girişimine yeltenmiş bu grup karışışındaki hassasiyetimizin daha iyi anlaşılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
TERÖRE KARŞI ORTAK HASSASİYET VURGUSU
Fransa´daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini tamamlayan Çelik, şunları dedi:
"Sonuç olarak gelinen yerde Fransa Devlet Başkanı, `Fransız Kürtleri´ diye açıklama yaparken, burada yine Fransız medyasının bu teröristlerle ilgili yaptığı haberlerde bütün Kürtleri hedef gösteren bir tablo ortaya çıkıyor. Buna da müsaade edilmemesi lazım. Irkçı saldırıların engellenmesi gerektiği gibi, bu bahsettiğim gibi yakma, yıkma, terör örgütlerine bu derece faaliyet alanı açma şeklindeki tablonun da değiştirilmesi lazım. Şimdi Fransa´nın üzerinde düşünmesi gereken konu şudur. Bir yandan bu ırkçı saldırılar yükselirken bir yandan da bu terör örgütlerinin orada himaye etmelerinin neticesi olarak nasıl oluyor da bunlar saatlerdir meydanlara çıkıyorlar, orada araçları yakıp, yıkıyorlar, insanlara saldırıyorlar, caddeleri işgal ediyorlar ve son derece yıkıcı bir tabloyu ortaya koyabiliyorlar? Üstelik, bunu PKK terör örgütünün paçavralarını taşıyarak, onun sembollerini taşıyarak, sloganlarını atarak, ona destek vererek yapıyorlar. Bu, Fransa´nın ortasında meydana geliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın dediği, `Bunları himaye edenler, bunlara destek verenler, er geç bunlarla yüzleşmek durumunda kalırlar, bunlarla karşı karşıya gelmek durumunda kalırlar´ sözü burada net bir şekilde ortaya çıkıyor. Herkesi bu olaylar vesilesiyle bir kere daha düşünmeye, Türkiye´nin terör konusundaki hassasiyetine destek vermeye davet ediyoruz. Terörle mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalıdır. Avrupa´da sırf Türkiye karşıtlığı yüzünden terör örgütlerinin himaye edilmesinin eninde sonunda Avrupa´nın başına büyük belalar açacağının ipucu olarak bu gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bunları dikkatle takip etmek gerekir ve terörle mücadele konusunda bir kere daha ortak hassasiyet ortak mücadele vurgumuzu yapıyoruz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Eser PAZARBAŞI
2022-12-25 15:34:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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