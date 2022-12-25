Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: 2-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: 2-1

DHA

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: 2-1


Anıl ATAR Yusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)-STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç ÖzbirSvensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, N´Diaye, Stambouli (Dk. 76 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 68 Yusuf Sarı), Onyekuru, Emre Akbaba (Dk. 90 Erhun Öztümer) Gulbrandsen (Dk. 76 Bjarnason)
FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan ŞenBiraschi, Dresevic, Rayyan, Levent Mercan, Ozdoev (Dk. 82 Adnan Uğur), Ricci (Dk. 82 Kerim Frei), Shukurov (Dk. 75 Samed Onur), Borini, Colley (Dk. 66 Kouassi), Diagne (Dk. 66 Colin Kazım)
SARI KARTLAR: Stambouli, Gulbrandsen, Yusuf Sarı (Adana Demirspor) Colley, Kouassi (Fatih Karagümrük)
GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 43 Emre Akbaba (Adana Demirspor) Dk. 19 Borini (Fatih Karagümrük)Spor Toto Süper Lig 15´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük´ü 2-1 mağlup etti.2´nci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Rodrigues, rakip savunmanın arkasına sarkan Onyekuru´ya pasını gönderdi. Topu önüne alan Onyekuru´nun sert şutunda kaleci Batuhan, topu kornere çeldi.
4´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Svensson pasıyla topa çizgiye kadar inen Akintola, yerden içeri çevirdi. Gulbrandsen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
11´inci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in kullandığı kornerde sağ çaprazda topla buluşan Emre Akba'nın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
19´uncu dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rodrigues´in hatalı pasında araya giren Diagne, ceza sahasına kadar girip şutunu çekti. Kaleci Ertaç´tan seken topu önüne alan Borini, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.
43´üncü dakikada orta sahadan paslarla atağa kalkan Adana Demirspor´da Emre Akbaba, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Ceza sahası yayının üzerinde topu soluna çeken Emre´nin yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Maçın ilk yarısı Adana Demirspor´un 2-1´lik üstünlüğüyle tamamlandı.
58´inci dakikada kısa paslarla yarı sahayı geçen Adana Demirspor´da Stambouli, topu rakip savunmanın arkasına sarkan Onyekuru´ya gönderdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Onyekuru´nun yerden sert şutunda Dresevic´e de çarpan top, ağlara gitti. Gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
76´ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Svensson, topu yanındaki Onyekuru´ya gönderdi. Çalımlarla rakip ceza sahasına giren Onyekuru´nun yerden şutunda, kaleci Batuhan gole izin vermedi.
84´üncü dakikada orta sahada topu kazanan Yusuf Sarı, sağ kanattan çalımlarla içe kat etti. Yusuf´un ara pasında topu alan Onyekuru, kaleci Batuhan´ı da geçip şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Adana Demirspor´un 2-1´lik üstünlüğüyle tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI
2022-12-25 15:37:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Çelik, Paris'te PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarına ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Çelik, Paris'te PKK destekçilerinin yol ...
AK Parti'li Çelik: Terörle mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalı
YEREL HABERLER AK Parti'li Çelik: Terörle mücadele hepimizin ortak ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın babasının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın babasının ...
Adana'daki "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nın ziyaretçi sayısı 70 bini aştı
YEREL HABERLER Adana'daki "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nın ...
(Görüntülü) &#039;UCUZ OTOMOBİL İLANI&#039; İLE DOLANDIRANLARIN YÖNTEMİNİ DHA EKİBİ ORTAYA ÇIKARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'UCUZ OTOMOBİL İLANI' İLE ...
'Ucuz otomobil ilanı' ile dolandıranların yöntemini DHA ekibi ortaya çıkardı
YEREL HABERLER 'Ucuz otomobil ilanı' ile dolandıranların yöntemini ...
Geleceğin e-sporcuları Adana'da kurulan salonda eğitilecek
YEREL HABERLER Geleceğin e-sporcuları Adana'da kurulan salonda ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 ...
Adana'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
(Görüntülü) UZMAN ÇAVUŞ ÖNCE EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU, ARDINDAN MAĞAZA ÇALIŞANLARINI REHİN ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) UZMAN ÇAVUŞ ÖNCE EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU, ...
Uzman çavuş önce eşini ve çocuğunu, ardından mağaza çalışanlarını rehin aldı
YEREL HABERLER Uzman çavuş önce eşini ve çocuğunu, ardından mağaza ...
Adana'da önce eşini ardından mağaza çalışanlarını rehin alan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da önce eşini ardından mağaza çalışanlarını ...
(Görüntülü) BAKAN DERYA YANIK, İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI&#039;NA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DERYA YANIK, İL DANIŞMA MECLİSİ ...
Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi ...
Bakan Yanık: Sosyal hizmetler merkezi sayısı 410'a çıkartılacak
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Sosyal hizmetler merkezi sayısı 410'a ...
Kozan'da belediye ücretsiz narenciye dağıttı
YEREL HABERLER Kozan'da belediye ücretsiz narenciye dağıttı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ...
Adana'da balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldı
YEREL HABERLER Adana'da balık popülasyonunun gelişmesi için denize ...
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının ...
Adana'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.