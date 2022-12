HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin şu an için herhangi bir ittifakta olmadığını belirterek, "Şartlar elverirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana Öğretmenevi Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, asgari ücrete yapılan zamlarla ilgili konuşarak, "Asgari ücrete yapılan zam, maliyetleri yüzde 10 civarında artmışsa, hiç kimse asgari ücrete yüzde 55 civarında bir zam yapıldı diye kendi ürünlerine de yüzde 55 zam yapmaya kalkmamalı. Yapanlarla bu konuda ciddi bir mücadele edilmeli. Onlara göz açtırılmamalı" dedi.

'AN İTİBARIYLA VERİLMİŞ BİR SÖZÜMÜZ YOK'

HÜDA PAR'ın mevcut ittifakların içinde yer alıp almayacağı konularını da değerlendiren Yapıcıoğlu, "Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok. An itibarıyla biz şu anda HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakla anlaşmaya varmış değiliz. Teklifler var, farklı farklı partilerden, farklı cenahlardan teklifler var. Bu teklifler bir anlaşmaya evrilirse onu da bütün kamuoyuna duyururuz. Gizli kapaklı iş yapmayız. Ama an itibarıyla varılmış bir anlaşmamız, verilmiş bir sözümüz yok" diye konuştu.(DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

