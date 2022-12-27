Spor eğitmeni, evinde çıkan yangında öldü

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, evinde çıkan yangında spor eğitmeni Emrah Uçar (35), hayatını kaybetti.

Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki binanın 3'üncü katında oturan Hafize Uçar, saat 05.00 sıralarında evi saran dumana uyanıp, yangın çıktığını fark edince oğlu Emrah Uçar'ın odasına gitti. Burada yoğun dumanla karşılaşan kadın, hareketsiz yatan oğlunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yangını söndürdü. Ekipler, Emrah Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uçar'ın yatağının yakınında elektrikli sobası bulunduğu, yangının devre devre sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Emrah Uçar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-12-27 08:50:36



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