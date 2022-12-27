`Deveciler´ suç örgütüne operasyonda 26 tutuklama

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 4 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde (KKTC) düzenlenen operasyonla çökertilen `Deveciler´ suç örgütünün lideri Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy´un da bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile `nitelikli yağma´, `kasten yaralama´, `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarına karışan ve kendilerini `Deveciler´ olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti. Polis, liderliğini Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy´un yaptığı belirlenen örgüt üyesi 46 kişiye yönelik 23 Aralık´ta operasyon düzenledi. Ekipler, şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC´de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 41 şüpheli, gözaltına alındı.
KKTC´de yakalanan örgüt lideri Cumali İncesoy uçakla, İstanbul´da gözaltına alınan oğlu Yaşar İncesoy ise kara yoluyla kente getirildi. Şüphelilere ait iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof tüfek, 3 hafif makineli tüfek, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3,86 gram esrar, sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheliden 4´ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 37´si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cumali ve Yaşar İncesoy´un da bulunduğu 26 kişi tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-27 09:51:16
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