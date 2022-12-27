Spor eğitmeni, evinde çıkan yangında öldü (2)

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POLİS ADAYLARINA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİYORMUŞ

Adana´nın Kozan ilçesinde, gece uyurken odasındaki elektrikli sobadan çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden, beden eğitimi öğretmenliği mezunu Emrah Uçar´ın yakınları, cenazeyi teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu´nun önüne geldi. Savcılık incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilen Uçar´ın cenazesi, defnedilmek üzere Kozan´ın Damyeri Mahallesi mezarlığına götürüldü.

Öte yandan Emrah Uçar´ın atanmayı beklediği, bu süreçte ise polislik, astsubaylık, bekçilik sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz eğitim verdiği öğrenildi. (DHA)Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-12-27 12:54:03



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