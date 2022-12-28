Otomobilin çarptığı skuterdeki Esen, 81 gün sonra hayatını kaybetti



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´nın Çukurova ilçesinde otomobilin skutere çarptığı kazada yaralanan Esen Keskin (14), tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra hayatını kaybetti. Tedavisine devam edilen Alperen Efe Kadiroğlu´nun (14) ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kazadan sonra tutuklanan sürücü Mustafa Türkmenoğlu'nun (27) ise tahliye edildiği belirtildi.

Kaza, 7 Ekim'de Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alperen Efe Kadiroğlu yönetimindeki skutere Mustafa Türkmenoğlu idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada Kadiroğlu ile arkasındaki arkadaşı Esen Keskin yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı. Yaralılardan Kadiroğlu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Keskin ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçiren Alperen ile Esen, operasyon sonrası entübe edildi. Kazadan sonra polise giderek teslim olan Mustafa Türkmenoğlu ise tutuklandı.

Kazadan beri entübe halde olan Esen Keskin´in, önceki hafta beyin ölümü gerçekleşti. Keskin dün de 81 günlük yaşam savaşını kaybetti. Esen Keskin´in cenazesi, ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alperen Efe Kadiroğlu´nun ise tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Cezaevindeki otomobil sürücüsü Mustafa Türkmenoğlu´nun ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-28 10:34:41



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