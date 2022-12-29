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Serkan'ı döverek komaya sokan sanığa 3 yıl hapis istemi

DHA

Serkan'ı döverek komaya sokan sanığa 3 yıl hapis istemi


Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da çocukluk arkadaşı Serkan Mutlu'yu (18) öldüresiye dövüp komalık eden ve tutuklanan Yusuf Can Azgın (18), 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Kırılan kafatasının beyne baskı yapan bölümü alınıp karnına yerleştirilen ve 40 gün yoğun bakımda kalan Serkan Mutlu'nun vücudu, aldığı darbelerle işlevlerini kısmen kaybetti. Baba Vahap Mutlu (51), "Oğlumun hayatını karartanların yargılanmasını istiyorum" dedi.
Olay, 26 Eylül'de saat 20.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Mutlu, bir süre önce tartıştığı çocukluk arkadaşı Yusuf Can Azgın ile küstü. Azgın, olay günü cep telefonuyla aradığı Mutlu'yu konuşmak için parka çağırdı. Buluşan arkadaşlar, küfürleşme nedeniyle yeniden tartıştı. Çıkan arbedede Azgın, Mutlu'yu tekme, yumruk ve sert bir cisimle darbetti, yere düşen arkadaşının cebindeki cep telefonunu alıp olay yerinden kaçtı.
TUTUKLANDI
Ağır yaralı Mutlu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mutlu'nun, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polisin dedesinin evinde yakaladığı Azgın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'KORKUDAN GERİ ÇEKİLİNCE DÜŞTÜ'
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianamede sanık Yusuf Can Azgın'ın 'Kasten Yaralama' suçundan 1 ile 3 yıl arası hapsi istendi. İddianame, Adana 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 3 Ocak'ta görülmesine karar verildi.
Tutuklu Azgın'ın dosyadaki ifadesinde, Mutlu'nun kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Bu sırada ağzını kapatmak için elimi götürdüğüm esnada tahminimce korkusundan dolayı geri çekilince düştü ve kafasını yollara döşenen taşlara vurdu. Hemen yerden kaldırdım. Kulağı kanıyordu. Arkadaşlarıma '112'yi arayın' diye bağırdım. 112 olay yerine gelince eve gittim" dediği öğrenildi. 40 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Beyin ameliyatı geçiren Serkan Mutlu'nun kafatasının bir bölümü, ameliyatla alınıp karın bölgesine yerleştirildi. Ameliyat sonrası 40 gün yoğun bakımda kalan Mutlu, daha sonra normal servise çıkarıldı. Ardından taburcu edilen Mutlu, darbeler nedeniyle birçok vücut işlevinde kayıp yaşadı. Taburcu olduğundan beri günlük ihtiyaçlarını ailesinin yardımıyla karşılayabilen Mutlu, tam anlamıyla yürüyemediği için dışarı da çıkamıyor.
'OĞLUMU 4 KİŞİ DÖVMÜŞ'
Oğlunun bu süreçte çok acı çektiğini, ölümden döndüğünü belirten apartman görevlisi baba Vahap Mutlu, "Bunu yapanlar oğlum yerde yatarken ambulans dahi çağırmamışlar. Çevredekiler durumu haber vermiş. Üstelik oğlumun cep telefonunu ve kulaklığını alıp kaçmışlar. Olayı duyduğumda oğlumu aradım. Telefonu bu çocuklardan biri açtı. Sonra da bana getirip teslim ettiler. Olayla alakaları olmadıklarını ve tesadüfen oradan geçtiklerini söylemişlerdi. Görgü tanıkları ve oğlumun beyanına göre meğer onlar da darbetmişler. Yani oğlumu 1 değil 4 kişi dövmüş. Oğlumun kafatasının yarısı yok. Şu an konuşmakta, yürümekte, görmekte, duymakta ve algılamakta zorluk çekiyor. Onun hayatını karartanların Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-12-29 11:03:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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