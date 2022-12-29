Adana'da SGK´da EYT yoğunluğu



Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA´da çok sayıda kişi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkındaki açıklamanın ardından prim günlerini hesaplatmak ve askerlik-doğum borçlanması işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü´nde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, yaş şartının aranmayacağı EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını bildirdi. Yaklaşık 50 bin EYT´linin bulunduğu kentte ise sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kişi SGK İl Müdürlüğü´nde kuyruk oluşturdu. Mesai saatinin gelmesiyle içeri alınanlar, prim günlerini hesaplattı ve askerlik-doğum borçlanması işlemlerini yaptı.

SGK´ya gelenlerden Abdullah Yıldız (49), normal şartlar altında emekli olmak için 5 yıl daha beklemesi gerektiğini ancak düzenlemenin yasalaşmasının ardından emekli olabileceğini kaydetti. Dilaver Tunç (48) ise düzenleme sayesinde 6 yıl beklemekten kurtulduğunu söyledi.

E-DEVLET'TE İŞLEMLER 15 SANİYE

SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat ise yıl sonu olduğu için askerlik-doğum borçlanması işlemleri için zaten vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu ancak EYT açıklamasının ardından bu yoğunluğun daha da arttığını vurguladı. Canbolat, "Vatandaşlarımıza en önemli çağrımız, e-Devlet´tir. Vatandaşlarımızın çoğu işlem için buraya gelmelerine bile gerek yok. Özellikle askerlik ve doğum borçlanma işlemleri veya EYT kapsamına girecek vatandaşlarımız yasal düzenleme çıktıktan sonra tüm işlemleri e-Devlet´ten yapabilir. Vatandaşlar yine de gözle görerek, elle dokunarak bu işleri yapma eğiliminde olduğu için burada yoğunluk oluşturuyor. Kurumumuzun sosyal medya hesaplarında, e-Devlet üzerinden emeklilik başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin sistemimiz var. Çok kolay ve çok anlaşılır bir sistem. 15 saniye sürüyor" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2022-12-29 11:36:10



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