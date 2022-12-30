Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da terör örgütü DEAŞ' üyesi olduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen 10 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti. TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-12-30 07:27:20



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