6 milyon TL´lik vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine 7 tutuklama

Anıl ATARGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA´da, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, 6 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 7´si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini S.C. ve M.G.´nin yaptığı şebekenin, otomobil yedek parçası satma vaadiyle kandırdığı 192 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı saptandı. Savcılığın, şebekeye üye 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından 28 Aralık´ta Adana merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılıktan elde edilen paralarla satın alındığı saptanan 5 milyon TL değerinde 9 araca da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve M.G.´nin de bulunduğu 7´si tutuklanırken, 15´i adli kontrol şartı, 22´si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-31 10:26:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.