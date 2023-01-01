Adana'da ilk 'trafik cezası' kesildi



Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da 5 bin 350 personelin katılımıyla 'Yılbaşı Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı. Uygulamada, yakalama kararı bulunan aracı durduran ekipler, kentte yeni yılın ilk trafik cezasını uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü sabah başlayan ve gece saatlerine kadar süren 'Yılbaşı Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. 5 bin 350 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada eğitimli 4 köpek de yer aldı. Polis helikopteri ve dronlarla yapılan uygulamada yüzlerce araç ekipler tarafından aranarak sürücülere alkol testi yapıldı.

'VATANDAŞLARIMIZIN HUZURUNU SAĞLAMAK İÇİN HEP BERABER GÖREV YAPIYORUZ'

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de Atatürk Caddesi´nde uygulama yapan polisleri ziyaret edip yeni yılını kutladı. Burada açıklama yapan İnci, "İlimizin yeni yıla girmesi için bugün de burada 5 bin 350 personelimizle birlikte görev almaktayız. Bekçilerimiz, yunuslarımız, özel harekat polislerimiz, karakol personeli ve tüm birimlerimiz Adana genelinde görev yapmaktadır. Ayrıca helikopterimizde bugün denetimlerini icra ediyor. Huzur içerisinde yeni yıla girmek için vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için hep beraber görevimizi yapıyoruz" dedi.

KENTTE YENİ YILIN İLK CEZASI

Öte yandan polis ekipleri, yeni yılın ilk dakikalarında durdurdukları bir aracın yakalanması olduğunu ve muayenesinin olmadığını tespit etti. Ekipler, sürücüye 942 lira para cezası uyguladı. Araç otoparka çekildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-01-01 00:34:02



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