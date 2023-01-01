Adana'da yılın ilk bebeği 'Toprak' oldu



Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, kentin yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği 'Toprak' oldu. Toprak, saat 00.01'de doğdu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sevinç ve Onur Gölbaşı çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Sezaryen ile 3 kilo 700 gram doğan erkek bebeğe `Toprak´ ismi verildi.

'KENDİMİZİ İYİ HİSSEDİYORUZ'

Aynı hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan anne Sevinç Gölbaşı, doğan bebeğinin yılbaşı hediyesi olarak geldiğini ifade etti. İkinci çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Gölbaşı, "Heyecanlı, mutlu, kendimizi iyi hissediyoruz. İkimiz de iyiyiz. Her şey yolunda gitti, ameliyatımız da iyi geçti. Bebeğimiz de sağlıklı geldi" dedi.

Meslektaşının sağlıklı bir doğum gerçekleştirdiğini dile getiren Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Adem Kaya ise "Yeni yılın sürpriz bebeği olarak Toprak bebek dünyaya geldi. Ailesine ve tüm yakınlarına sağlıklı uzun ömürlü bir bebek olarak büyümesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-01-01 01:41:04



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