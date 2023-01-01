Önce ayakkabıları ardından bebek arabasını çaldı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'nın Yüreğir ilçesinde müstakil evin bahçesine giren kişi, 5 çift ayakkabı ile sokakta duran bebek arabasını çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Aralık'ta saat 04.00 sıralarında Yeşil Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, müstakil bir evin bahçesine girip, kapının önündeki 5 çift ayakkabıyı çuvala koyup, çıktı. Sırtında çuval ile ilerleyen şüpheli, sokakta duran bebek arabasını da çalıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, ihbar sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-01 10:38:53



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