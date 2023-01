Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da TIR sürücüsü Adem T. (24), trafikte `yol verme´ meselesi yüzünden tartıştığı dolmuş şoförü Can Yüce´yi (24) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki bir durakta şoför olarak çalışan Can Yüce, 01 M 0712 plakalı dolmuşuyla durakta yolcu indirdiği sırada 'yol verme' meselesi yüzünden TIR sürücüsü Adem T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de birbirine tabanca çekti. Adem T., tabancayla Yüce´ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Yüce, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekiler ağır yaralı sürücüyü başka bir dolmuşla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Adem T.´yi gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti. Ölen sürücünün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2023-01-02 17:11:31



