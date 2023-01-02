İki aracın çarptığı kadınlardan 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)- ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından Elif İlhan (76) yaşamını yitirdi, Nazife İlhan (54) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D-400 Karayolu´nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Elif İlhan ve Nazife İlhan´a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 CVP 29 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadınlara, daha sonra N.İ. yönetimindeki 01 AGE 709 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elif İlhan´ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Nazife İlhan ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Elif İlhan´ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Otomobil ve hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2023-01-02 21:51:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.