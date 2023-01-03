İki aracın çarptığı kayınvalide ile gelini öldü (2)

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Adana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazife İlhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Elif İlhan ve Nazife İlhan'ın kayınvalidegelin oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2023-01-03 00:39:46



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