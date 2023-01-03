Adana'da 'tefeci' operasyonu: 20 gözaltı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



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Adana'da, paraya ihtiyacı olan 254 kişiye çek ve senet karşılığı faizle borç verip, 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirtilen şebekeye yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerleri ve evlerindeki aramalarda çok sayıda POS cihazı, farklı kişilere ait kredi kartı, çek ve senet ile ruhsatsız 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-03 12:17:19



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