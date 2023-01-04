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Serkan'ı döverek komaya sokan sanığa tahliye

DHA

Serkan'ı döverek komaya sokan sanığa tahliye


Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, çocukluk arkadaşı Serkan Mutlu'yu (18) öldüresiye dövüp, komalık ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Yusuf Can Azgın (18), adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen Mutlu'nun ailesi, tahliye kararına itiraz etti.
Olay, 26 Eylül günü saat 20.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Mutlu, bir süre önce tartıştığı çocukluk arkadaşı Yusuf Can Azgın ile küstü. Azgın, olay günü cep telefonuyla aradığı Mutlu'yu konuşmak için parka çağırdı. Buluşan arkadaşlar, küfürleşme nedeniyle yeniden tartıştı. Çıkan arbedede Azgın, Mutlu'yu tekme, yumruk ve sert cisim ile darbetti; yere düşen arkadaşının cebindeki telefonu alıp kaçtı.
TUTUKLANDI
Ağır yaralı Serkan Mutlu, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin, dedesinin evinde yakaladığı Azgın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Yusuf Can Azgın'ın 'kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Adana 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 3 Ocak'ta görülmesine karar verildi.
40 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Beyin ameliyatı geçiren Serkan Mutlu'nun kafatasının bir bölümü, ameliyatla alınıp karın bölgesine yerleştirildi. Ameliyat sonrası 40 gün yoğun bakımda kalan Mutlu, daha sonra normal servise çıkarıldı. Taburcu edilen Mutlu, darbeler nedeniyle birçok vücut işlevinde kayıp yaşadı. Taburcu olduğundan beri günlük ihtiyaçlarını ailesinin yardımıyla karşılayabilen Mutlu, tam anlamıyla yürüyemediği için dışarı da çıkamıyor.
'KALDIRIM TAŞINA TAKILIP DÜŞTÜ'
Davanın dün görülen duruşmasında sanık Yusuf Can Azgın, "Olay günü Serkan Mutlu bana sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak 'Görüşelim' dedi. Kendisiyle bizim sitenin bahçesinde buluştuk. Daha sonra emniyetin yanında bulunan parka gittik. Burada alkol kullandık. Alkol kullandıktan sonra bana 'Sen bana yanlış yaptın' dedi. Üzerime doğru yürüyünce ben de ittim. Kendisi kaldırım taşlarına takılıp düştü. Ben vurmadım" diye konuştu.
'ŞİKAYETÇİYİM'
Mutlu´nun babası Vahap Mutlu ise "Hastaneye gittiğimde doktor bana oğlumun ameliyata alındığını söyledi. Oğlum bu olay nedeniyle 40 gün yoğun bakımda yattı. Şu an kafatasının bir kısmı karın kısmındadır. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
Serkan Mutlu'nun avukatı da dosyadaki tanık beyanlarının gerçekle uyuşmadığını belirterek, olay yeri keşfi yapılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluğunun devamını istedi.
Hakim, sanık Yusuf Can Azgın'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi. Mutlu'nun ailesi ise tahliye kararına itiraz etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-01-04 10:09:04

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