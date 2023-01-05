Engelli komşusunun babasını öldürmüştü; suçu kardeşinin üzerine attı

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, dalga geçtiği zihinsel engelli komşusunun babası Cumali Sucu´yu (51) başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yunus Akdağ (30), ifadesini değiştirip, suçu kardeşi Şahin Akdağ´ın (27) üzerine attı. Gözaltına alınıp, ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını öne süren Şahin Akdağ da tutuklandı.
Olay, 26 Kasım günü saat 11.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Yunus Akdağ, sokakta yürüyüş yapan komşusu Cumali Sucu´nun zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu (20) ile iddiaya göre hakaret edip, dalga geçti. Bunu öğrenen Cumali Sucu, Akdağ´ı uyarınca aralarında önce tartışma sonra kavga çıktı. Akdağ, evden aldığı sopayla Cumali Sucu´nun başına vurup, kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sucu, 28 Kasım gecesi hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandığı adrese yaptığı baskınla Yunus Akdağ´ı gözaltına aldı. İfadesinde, "Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı" diyen Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Savcılıkta ifadesini değiştiren Akdağ, odun parçasını kardeşi Şahin Akdağ´ın attığını öne sürdü. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin Akdağ, gözaltına alındı. İfadesinde, olayla ilgisinin bulunmadığını savunan Şahin Akdağ da tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-01-05 10:13:27
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