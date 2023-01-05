Adana´nın kurtuluş gününde jandarma komandolardan gösteri

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101´inci yıl dönümü kutlamalarında jandarma komandoların gösterisi, yoğun ilgi gördü.
Adana´nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü 5 Ocak kutlamaları kapsamında ilk olarak, Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı´nda bulunan Atatürk Anıtı´na çelenk konuldu. Ardından Uğur Mumcu Meydanı´nda devam eden törene Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri erkan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Elban´ın tören alanındakileri selamlamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Adana konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül dağıtıldı. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı bisiklet sporcuları, Pozantı´dan getirdikleri bayrağı Vali Elban´a teslim etti.
Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı´na bağlı jandarma komandoların havadan helikopterle, karadan ise silahlarla yaptığı gösteri, coşkuyla izlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-01-05 12:50:47
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