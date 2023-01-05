Adana Demirspor - İstanbulspor: 6-0

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Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Murat Ergin Gözütok

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Semih, Manev, Rodrigues (Dk. 68 Abdurrahim Dursun), N´Diaye (Dk. 68 Stambouli), Gökhan İnler, Yusuf (Dk. 79 Gökhan Töre), Belhanda (Dk. 78 Bjarnason), Onyekuru, Gulbrandsen (Dk. 68 Emre Akbaba)

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Ologo (Dk. 60 Oğuzhan Berber), Okan (Dk. 60 Mehmet Yeşil), Duhan (Dk. 86 Ali Yaşar), Melih, Emir (Dk. 60 Topalli), Muammer (Dk. 74 Cajic), Rcoa, Ethemi, İbrahim

GOLLER: Dk. 29 Belhanda (P), Dk. 49 Yusuf, Dk. 55 ve 79 Onyekuru, Dk. 65 Ndiaye (P), Dk. 82 Gökhan Töre (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Belhanda (Adana Demirspor) Okan Erdoğan (İstanbulspor)Spor Toto Süper Lig´in 17´nci haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 yendi.

7´nci dakikada Adana Demirspor atağında Yusuf, sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Yusuf´un ortasına yükselen Ndiaye´nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

10´uncu dakikada Adana Demirspor´un atağında Rodrigues´in ceza sahası içerisine ortasında kaleci Jensen topa hakim oldu.

19´uncu dakikada İstanbulspor´da topu önünde bulan Ethemi´nin yerden vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

25´inci dakikada Adana Demirspor´da Gökhan´ın ara pasıyla ceza sahasına giren Guldbransen, Okan´ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

28´inci dakika penaltı vuruşu için topun başına geçen Belhanda´nın vuruşunda kaleci Jensen topu çeldi.

29´uncu dakikada VAR kararıyla kaleci Jensen´in penaltı vuruşuşu sırasında iki ayağının kale çizgisi üzerinde olmaması nedeniyle penaltı tekrarı kararı verildi.

29´ncu dakikada tekrar penaltı vuruşu için topun başına gelen Belhanda, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

33´üncü dakikada Adana Demirspor´da Yusuf´un ortasıyla kafa topuna yükselen Ndiaye´nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

42´nci dakikada hızlı kullanılan serbest atışta topla buluşan Belhanda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Belhanda´nın vuruşunda kaleci Jensen ayağıyla topu çeldi. Kaleciden dönen topla buluşan Yusuf´un vuruşunda kaleci Jensen topu yeniden ayağıyla kurtarmayı başardı.

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

49´uncu dakikada Adana Demirspor´da Gulbrandsen ceza sahasında yerde kalınca hakem Mete Kalkavan avantaja oynattı. Topla buluşan Yusuf, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

55´inci dakikada Adana Demirspor´da Belhanda´nın pasıyla buluşan Onyekuru´nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

63´üncü dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası içerisinde topla buluşan Gulbrandsen yerde kaldı. Hakem Metekalkavan VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

65´nci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

78´nci dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Yusuf´un sert vuruşunda kaleci Jensen son anda topa uzanarak topu kornere çeldi.

79´uncu dakikada Adana Demirspor´da Emre´nin köşe vuruşunda topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

82´nci dakikada kaleci Jensen´in geri pasla aldığı top kısa düşünce araya Emre girdi. Emre´nin pasıyla buluşan Gökhan Töre, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-0.

Karşılaşma Adana Demirspor´un 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-01-05 22:20:58



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