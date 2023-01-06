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Uyuşturucu bağımlısı genç kız, otomobilin altına girip 2 saat polise direndi

DHA

Uyuşturucu bağımlısı genç kız, otomobilin altına girip 2 saat polise direndi


Yusuf KANTARLIMalik GÖDELİNEREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da kendisini bir gencin kovaladığını söyleyen Perihan Y. (23), park halindeki otomobilin altına girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen, 'Beni zorla götürmeye çalışıyorlar' diyen Perihan Y., 2 saat polisi uğraştırdıktan sonra otomobilin altından çıkıp, koşarak uzaklaştı.
Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi´nde meydana geldi. Yolda yürüyen Perihan Y., bir anda çığlık atarak, kaçıp park halindeki otomobilin altına girdi. Çığlık seslerini duyan kişiler, otomobilin yanına gelip, Perihan Y.'yi çıkarmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlara rağmen Perihan Y. aracın altından çıkmayınca, polise haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perihan Y.'den aracın altından çıkmasını istedi. "Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi. Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı. Büyük korku yaşayan Perihan Y., arkasına baka baka koşarak uzaklaştı. Perihan Y., girdiği apartmanın bahçe duvarından atlayıp, gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2023-01-06 10:24:11

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