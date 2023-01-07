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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil, elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

DHA

Otomobil, elektrik direğine çarptı: 4 yaralı


Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen otomobil elektrik direğine çarptı, 4 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Adana-Kozan Karayolu sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Sinan E. (46) yönetimindeki 01 D 6572 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu konumundaki Durdane Ö. (52), Elmas Y. (39) ve Kadir Ü. (17), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Sinan E.´nin yapılan etanol testinde 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)  
 DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2023-01-07 03:22:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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