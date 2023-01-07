Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen otomobil elektrik direğine çarptı, 4 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Adana-Kozan Karayolu sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Sinan E. (46) yönetimindeki 01 D 6572 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu konumundaki Durdane Ö. (52), Elmas Y. (39) ve Kadir Ü. (17), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Sinan E.´nin yapılan etanol testinde 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------

Kaza yeri

Kazaya karışan otomobil

Otomobilin hasar alan yerleriHaber Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Adana / Kozan Haber Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)

2023-01-07 03:24:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.