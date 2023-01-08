Adana'daki maratonda 1'inciler Kenya'dan

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Adana´nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101´inci yıl dönümü anısına düzenlenen 13´üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maraton Erkeklerde 1´inci Isaac Chebuyo (Kenya), 2´nci Isaac Kibet (Kenya), 3´üncü Ömer Amaçtan (Türkiye) oldu. Yarı Maraton Kadınlarda ise 1´inciliği Daisy Kimeli (Kenya), 2´nciliği Fatma Karasu (Türkiye), 3´üncülüğü ise Burcu Subatan (Türkiye) elde etti.

10 kilometre Halk Koşusu Erkeklerde 1'inci Ramazan Baştuğ, 2'nci İbrahim Karateker, 3'üncü Abdullah Tuğluk olurken, kadınlarda ise 1'inci Gamze Bulut Duvar, 2'nci Şevval Özdoğan, 3'üncü Hasibe Demir oldu. (DHA)Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-08 14:52:43



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