Minibüs ile çarpışan otomobil ters döndü: 13 yaralı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kozan-Adana karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 U 0429 plakalı minibüs, seyir halindeki 31 AAD 006 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, taklalar atarak ters döndü. Kazada iki araçtaki 13 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-01-08 19:53:26



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