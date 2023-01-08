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Evin bançesinde içi boşaltılmış el bombası bulundu

DHA

Evin bançesinde içi boşaltılmış el bombası bulundu


Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde bir evin bahçesinde poşet içinde içi boşaltılmış el bombası bulundu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak'ta meydana geldi. İki öğrenci, oturdukları evin bahçesinde kendilerine ait olmayan bir poşet görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, poşetin içinde el bombası olduğunu belirledi. Polis ekibinin telsiz anonsuyla olay yerine bomba imha timi gönderildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından, gelen bomba imha timi poşet içindeki el bombasını çıkardı. Timin yaptığı kontrolde, el bombasının içinin boşaltılmış olduğu tespit edildi. İçi boşaltımış el bombası, olay yerindeki incelemenin ardından emniyete götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2023-01-08 21:14:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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