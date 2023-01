Arkadaşlık sitesinde tanıştığı gurbetçiyi bıçaklayıp, parasını gasbetti

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)BELÇİKA'da yaşayan gurbetçi V.S. (44), tatil için geldiği memleketi Adana´da, internette bir eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden tanışıp buluştuğu Ramazan Y. (21) tarafından bıçaklanıp, 500 eurosu gasbedildi. Yakalanıp, gözaltına alınan, ifadesinde V.S.´nin kendisine sarkıntılık ettiğini, bu yüzden bıçakladığını öne süren Ramazan Y. (21) tutuklandı.

Belçika´da yaşayan gurbetçi V.S., tatil için geldiği memleketinde internetten bir eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı Ramazan Y. ile Sarıçam ilçesi Bülent Angın Bulvarı´ndaki bir barda buluştu. İkili, burada birlikte alkol alıp sohbet ettikten sonra V.S.´nin otomobiliyle mekandan ayrıldı. Otomobili Çarkıpare Mahallesi´ndeki bir sokakta park eden V.S., Ramazan Y. ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada Ramazan Y., üzerindeki bıçağı V.S.´nin boğazına dayayarak boynunda taşıdığı çantası istedi. V.S.´nin direnmesi üzerine Ramazan Y., onu birkaç yerinden bıçakladı. İçerisinde 500 euro olan çantayı alan Ramazan Y., otomobilden inip kaçtı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Yaralanan V.S. otomobiliyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi´ne gitti. Tedavi altına alınan V.S., hastane polisine başından geçenleri anlatıp Ramazan Y.´den şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Ramazan Y.´yi saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki ifadesinde V.S.´nin kendisine sarkıntılık ettiğini, bundan dolayı onu bıçakladığını öne süren Ramazan Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.S.´nin ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

