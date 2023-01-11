Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

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Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA'da 2 gencin, bindikleri motosikletin önünü kaldırarak trafikte tehlikeye aldırış etmeden ilerledikleri anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Motosiklete kasksız binen 2 gencin akrobatik hareketlerle yolda gittikleri anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; videoyu çeken sürücünün, motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerleyen gence "Korkmuyor musunuz? Tehlikeli değil mi?" dediği, gencin ise sosyal medya hesabındaki kullanıcı adını söyleyip, "Korkmuyoruz, eklesinler ağabey" diye karşılık verdiği anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-01-11 10:44:08



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