İletişim Başkanlığı'ndan 'dezenformasyonla mücadele' paneli



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, "Sosyal medyada daha fazla takipçi, beğeni kazanmak için sürekli dezenformasyon yayan hesaplar var. Bu hesaplar, gazetecilerin yaptığı bu güzide mesleği bir şekilde baltalayıp prim sağlamaya çalışıyorlar. Bu mesele hepimizin ortak problemi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği iş birliğiyle 'Yerel Medya Buluşmaları2022' projesi kapsamında kentte bir otelde, 'Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?' konulu panel düzenlendi. Programa İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Ali İmran Turgut, Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik ve gazeteciler katıldı.

'BU MESELE HEPİMİZİN ORTAK PROBLEMİ'

Dezenformasyonla mücadele konusunu çok önemsediklerini kaydeden İdris Kardaş, "Bu konu gerçekten bu dönemin bütün ülkeler için bir ulusal güvenlik meselesi ve özellikle gazeteciler için de çok büyük bir problem. Şöyle ki sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak, daha fazla beğeni kazanmak için sürekli bir dezenformasyon yayan hesaplar var. Bu hesaplar gazetecilerin yaptığı bu güzide mesleği bir şekilde baltalayıp bundan prim sağlamaya çalışıyorlar. Bu mesele hepimizin ortak problemi. Bunu birlikte aşabiliriz. Medya okuryazarlığı gibi bir alanı okul öncesi eğitimden, ilkokul, ortaokul, üniversite, ebeveynler bütün herkesin ulaşabildiği, bütün kesimlere farklı formatlarda, farklı şekillerde ilgili kurumlarla, bakanlıklarla toplumun bütün kesimine vermekte kararlıyız. Yani medya okuryazarlığı dersini, bu eğitimi, bu farkındalığı almayan kimse kalmayacak. Bu insanlar yani toplumun büyük kısmı bu şekilde artık yalan habere daha duyarlı olacak ve bu da sizin işinizi esasında daha da kolaylaştıracak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-01-11 17:54:54



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