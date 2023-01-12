Adana´da 13,8 milyon doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin arama yaptığı depo ve araçlarda, tütünle doldurulmuş 13 milyon 840 bin 500 kaçak makaron ile 7 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, 2 depoya baskın düzenledi. Ekipler ayrıca güvenlik noktalarında şüphe üzerine bazı araçları da durdurdu. Depolarda ve araçlarda yapılan aramalarda, tütünle doldurulmuş 13 milyon 840 bin 500 kaçak makaron ve 7 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirildi; 8 şüpheli ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-01-12 10:04:04
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