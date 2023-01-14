İş merkezi önünden motosiklet hırsızlığı kamerada 

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Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, iş merkezinin önünde park halinde duran motosikleti çalan ve kısa sürede polis tarafından yakalanan Ahmet Ç. (29), tutuklandı. Ahmet Ç.´nin, motosikletin kilidini kırıp, çaldığı anların kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi´ndeki iş merkezinin önünde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, sabah iş merkezi önünde duran motosikletin çalındığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, çevredeki kameraların kayıtlarını inceledikten sonra hırsızlık şüphelisinin, daha önce benzer suçlardan 6 kaydı bulunan Ahmet Ç. olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı operasyonla Ahmet Ç., kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, çaldığı motosikleti sattığını söyleyen ve adliyeye sevk edilen Ahmet Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Ahmet Ç.´nin motosikletin kilidini kırıp, çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-01-14 09:41:41



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