Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA polisi, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen TIR´da, straforlar arasına gizlenen 87 kilo 214 gram esrar ele geçirdi. Suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 5´i, suçlamaları reddederken, Necati E. (38) ise esrarın tamamının kendisine ait olduğunu öne sürdü. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente gelen TIR´da uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Adana´ya giriş yapan TIR, polis tarafından Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi´ne kadar takip edildi. TIR sürücüsü Yaşar E.´yi (52); Necati A., Kenan Can U. (21), Düzgün Can G. (21), Agit E. (30) ve Şenol A. (30) karşıladı. Polis, buluşma anında baskın yaparak şüphelileri gözaltına aldı. TIR´da narkotik köpek ile yapılan aramada, dorse bölümünde straforlar içine gizlenen 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü. TIR sürücüsü Yaşar E.´nin, ifadesinde "Ben normal yük aldığımı zannediyordum. Araçta esrar olduğundan haberim yoktu" dediği; Kenan Can U., Düzgün Can G., Agit E. ve Şenol A.´nın suçlamaları kabul etmediği; Necati A.´nın ise "Esrarın hepsi benim" diyerek suçu kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-01-14 09:46:05



